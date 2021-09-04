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Bağışıklık bilimciler, "Avrupa İmmünoloji Kongresi"nde buluştu - Son Dakika

Bağışıklık bilimciler, "Avrupa İmmünoloji Kongresi"nde buluştu

04.09.2021 15:42

Bağışıklık bilimiyle ilgili bilim insanlarını bir araya getiren Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de Türk İmmünoloji Derneğinin organizasyonuyla sanal ortamda gerçekleştirildi.

Bağışıklık bilimiyle ilgili bilim insanlarını bir araya getiren Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de Türk İmmünoloji Derneğinin organizasyonuyla sanal ortamda gerçekleştirildi.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 35 ülkenin ulusal derneklerinin temsil edildiği Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonunca (EFIS) her 3 yılda bir düzenlenen kongre, bu yıl EFIS üyesi Türk İmmünoloji Derneğince üstlenildi.

Kovid-19 salgını ve yer yer süren seyahat kısıtlamaları sebebiyle sanal ortamda düzenlenen kongrenin başkanlığını, Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü ve İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Günnur Deniz yaparken Bilimsel Program Komitesi Başkanlığını ise Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. İhsan Gürsel yürüttü.

60 farklı ülkeden 550 bilim insanının konuşma yaptığı kongrede, geçen 3 yılda bağışıklık bilimi alanında öne çıkan gelişmeler 106 farklı oturumda tartışıldı.

Açılış konuşmasını Nobel ödüllü İngiliz Bağışıklık Bilimci Prof. Peter J. Ratcliffe'in yaptığı kongrede, Nobel ödüllü Prof. Jules A. Hoffmann, Francis Crick Enstitüsü baş araştırmacılarından Prof. Brigitta Stockinger ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Cezmi Akdiş de yer aldı.

Aşı geliştirme çalışmaları konuşuldu

Kongrede, Amerika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya yapılan aşı geliştirme çalışmaları detaylı olarak ele alındı.

Dr. Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri mRNA aşısıyla salgınla mücadelede büyük rol oynayan Prof. Dr. Uğur Şahin de kongrede konuşma yaptı.

Kongrede, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdikleri ve Faz 2 aşılamaları başarıyla tamamlanan yerli VLP aşısıyla ilgili güncel sonuçlar da paylaşıldı.

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Barbaros Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye yaklaşık 2 binin üzerinde kişinin katılım sağladığını dile getirdi.

Kongrede, EFIS'in 390, kendilerinin de yaklaşık 50 genç bilim insanına burs verdiklerini aktaran Oral, oturumlarda ise Kovid-19 salgınının yanı sıra kanser immünolojisi, sinir sistemiyle ilgili immün hastalıklar ve bunların mekanizmaları, romatizma gibi otoimmün hastalıklar ile bunların tedavilerine yönelik yaklaşımlar ve organ naklinin ele alındığını kaydetti.

Son yıllarda immünoloji ve enfeksiyon derneklerinin aşı karşıtlığına yönelik mücadele verdiğine de değinen Oral, "Sosyal medyada oldukça bilgi kirliliği var. Birçok kişi artık bilip bilmeden buralara ulaşabiliyor ve yorum yapabiliyorlar. Herkesi aşı olmaya, aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Türk aşısı olmak isteyenler oluyor, çok doğal. Ama belirli bir süreç geçmesi gerekiyor Türk aşılarının kullanılabilmesi için daha faz çalışmaları tamamlanmadı. O nedenle mevcut aşıları mümkün oldukça hızlı şekilde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal mesafe, kapalı alanlarda maske kullanımı gibi önlemleri de almaları gerekiyor." diye konuştu.

"Kongrenin, bu alanda çalışan gençlere ışık tuttuğuna inanıyorum"

ECI 2021 Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz de kongre sürecinde bağışıklık bilimi alanındaki tüm gelişmeleri paylaştıklarını anlattı.

İmmünolojinin Türkiye'de duyurulmasının önemine işaret eden Deniz, Kovid-19 salgınının bunu sağladığını, bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunun ve aşının ehemmiyetinin herkesçe anlaşıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Deniz, Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, "Kongrenin ses getirmesinin, Türkiye'nin çalışmalarına, araştırmalarına, bu alanda çalışan gençlere ışık tuttuğuna inanıyorum. Bu alandaki çalışmalar devam edecek. Bizlerden de çok güzel araştırmalar, çalışmalar, bilgi paylaşımları çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ECI 2021 Bilimsel Komitesi Başkanı Prof. Dr. İhsan Gürsel de kongrede, dünyanın önemli denetçilerinden hastalığın yönetilmesi ile bu hastalıktan korunmaya yönelik çalışmalarda öne çıkan isimlere kadar birçok kişiyle aşı konusunu enine boyuna konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, bunun hem Avrupa hem Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bağışıklık bilimciler, Avrupa İmmünoloji Kongresi nde buluştu
Bağışıklık bilimciler, Avrupa İmmünoloji Kongresi nde buluştu
Bağışıklık bilimciler, Avrupa İmmünoloji Kongresi nde buluştu
Bağışıklık bilimciler, Avrupa İmmünoloji Kongresi nde buluştu

COVIRAN Bereket, Türkiye, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağışıklık bilimciler, 'Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde buluştu - Son Dakika


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