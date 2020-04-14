Bağışıklık güçlendirici 'kuzugöbeği mantarı' hasadı başladı - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce, Adana ve Osmaniye'de bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkiye sahip olan 'kuzugöbeği mantarı' hasadına başlandığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Osmaniye, Karaisalı, Feke ve Pos Orman İşletme Müdürlükleri dahilinde orman köylüleri tarafından her yıl bahar aylarında kuzugöbeği hasadının yapıldığı belirtildi. Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edilen kuzugöbeği mantarının bu yıl virüs salgınından dolayı kurutularak, ileride değerlendireceği kaydedildi. Kuzugöbeği mantarının içeriğinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunduğu ifade edilerek, "Kuzugöbeği mantarının özellikle bağışıklık sistemi üzerinde de güçlendirici bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Prostat kanseri, kansızlık, diyabet, karaciğer ve kalp hastalıkları ile göz hastalıklarından da koruduğu ifade edilmektedir" denildi.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT