Bağışıklık sistemini güçlendiren turşunun ihracatı arttı - Son Dakika
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Bağışıklık sistemini güçlendiren turşunun ihracatı arttı

6 saat önce

İZMİR'de, İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işleminin yararlı bakteri ürettiğini belirtirken, "Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren turşunun ihracatı arttı, System.String[]

İZMİR'de, İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işleminin yararlı bakteri ürettiğini belirtirken, "Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur" dedi. Turşu ve sirke fabrikasının müdürü Gürhan Güven ise, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasının ardından satışların hızlandığını ve ihracatın 4- 5 kat arttığını kaydetti.

İzmir'de Kent Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, turşuların probiyotik özelliğe sahip olduğunu anlatarak, "Turşu, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Özellikle fermante ve doğal yapılan turşularda bu mikroorganizmalardan oldukça fazla bulunmakta ve vücudumuzun immun sistemine katkıda bulunmaktadır. Turşuda bulunan sirke ve fermanstasyon işlemi yararlı bakteri üretiyor. Turşuda ne kadar fazla yararlı bakteriler varsa o kadar faydalı olur. Turşuyu güvenilir yerlerden ve katkı maddesi içermeyen markalardan almak gerekir. Koruyucu maddeler probiyotik özelliği öldürüyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yediğiniz turşu koruyucu madde içeriyorsa, sadece zararlarını almış olursunuz. Ev turşusu daha yararlı olur. Tansiyon hastaları ve mide problemi olan hastaların turşuyu fazla tüketmemesi gerekiyor. Tuz oranı yüksek olduğu için hipertansiyonu tetikleyebilir. Mide ve bağırsak problemi olanlarda da, özellikle acılı turşular ve biber turşuları rahatsız edici etki yapar. Dikkatli tüketilmeli" diye konuştu.

'MEYVE VE SEBZELERİN LİFLERİ SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN DE FAYDALI'

İzmir'de görev yapan Diyetisyen Deniz Zünbülcan, turşunun uzun yıllardır kültürümüzde var olan bir besin olduğunu aktararak, "Turşu sirke, limon ve tuzdan faydalanarak meyve ve sebzelerin uzun süre saklanabilmesini sağladığımız, fermente edilmiş bir ürün. Fakat marketten hazır aldığınız koruyucu madde içeren bir turşuysa, vücuda yarar sağlamayabilir. Mutlaka ev yapımı bir turşunun tüketilmesi, turşu yapılırken kullanılan sirkenin de koruyucu madde içermemesi gerekir. Turşu fermente işlemine uğradığı için probiyotik bakteriler içeriyor. Probiyotik bakteriler, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok fayda sağlıyor. Tuz içeriği yüksek olan sirkeyi, hipertansiyon hastalarının, oruç tutan kişilerin ve tuza hassasiyeti olan kişilerin beslenmelerine eklememesi gerekiyor. Turşu sayesinde, meyve ve sebzelerin de lif oranlarına sahip oluyoruz. Sindirim sistemine oldukça faydalı olan turşuyu beslenme düzenimize mutlaka eklememiz gerekiyor. Limonlu ya da sirkeli yapabildiğimiz gibi turşuyu maydonoz, muz ve sarımsak gibi birçok meyve ve sebzeden elde edebiliriz. İçeriğindeki sirke, asidik asit içerdiği için kilo kontrolünü de sağlıyor. Mide hassasiyeti, reflü ve gastrit gibi hastalıkları olanlar turşuyu daha kontrollü tüketmeli" dedi.

İHRACAT 4- 5 KAT ARTTI

Perakende satışı artan turşunun aynı zamanda ihracatı da 4- 5 kat arttı. İzmir'de, bir turşu ve sirke fabrikasının müdürü Gürhan Güven, Türkiye'deki ilk vaka 10 Mart'ta açıklandıktan bir gün sonra satışların hızlandığını söyleyerek, "Satışlar bir anda artınca stoklarımız yetmedi fakat 3 vardiya çalıştık. Tedbirlerimizi alarak, 7/24 üretim yapmaya devam ediyoruz. Restoranlar kapatıldıktan sonra onlara satışlarımız azaldı fakat perakendedeki satışlar inanılmaz derecede arttı. Yurt dışı ve Avrupa da dahil tüm satışlarımız hızlanmış durumda. Şu anda neredeyse fabrikayı konserve içerisine koyup alacaklar. Jalapeno biber turşusunu Türkiye'ye ilk kez biz getirdik. En çok bu ürünümüz ve dilimlenmiş salatalık turşusu satılıyor. Bunların 720 miligramlık kavanozları 14 TL'den tüketiciyle buluşuyor. Bu ürünlerin hemen hemen yüzde 70-75'i ihraç ediliyor. Biz Türkiye'de pazar lideri olduğumuz için her zaman sirkeli turşunun taraftarıyız" dedi.

'SİRKELİSİ DE VAR, LİMONLUSU DA'

Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllardır turşu ve turşu suyu satışı yapan Ziya Ülgüt, "Bu sene virüs yüzünden işler bir buçuk aydır çok sakin. İnsanlar Kemeraltı'na gelmiyor. Turşu çok sağlıklı ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Katkı maddesi yok. Sirkelisi var, limonlusu var. Biz ikisini de yapıyoruz, ikisinin de seveni var. Lezzet farkı oluyor. Normal zamanlarda müşterimiz çok olurdu fakat insanlar sokağa fazla çıkmadığı için düştü. Dükkanı da sürekli açmıyorum. Ramazan'ın başındayız, artış olabilir. En çok salatalık, lahana, biber ve patlıcan turşuları satılıyor. Geçen sene çok kalabalıktı, Kemeraltı'nı dolaşan bizden turşu suyu almadan gitmezdi" diye konuştu.

'SOFRAMIZDAN TURŞUYU EKSİK ETMİYORUZ'

Turşu almaya gelen Fadime Altın, "Yararlı olduğunu sürekli duyuyorduk. Buradan da sürekli alışveriş yapıyoruz. Sağlıklı beslendiğimiz için sofrada turşuyu da eksik etmiyoruz. Ramazan da geldi, daha çok alacağız. Evde de kendi turşumuzu kuruyoruz ama Kemeraltı'ndan özellikle almaya geliyorum. En çok salatalık turşusunu tüketiyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte bardakta turşu suyu alan Yücel Çağlayan, "Fazla yemiyorum ama acı biber turşusunu seviyorum. Kemeraltı'na gezmeye gelmiştik. Geçerken turşu suyu aldım" dedi. Fatma Çağlayan ise, "Turşu seviyorum, evimde devamlı bulunur. Bağışıklığı güçlendirdiği için sürekli evimizde, soframızda olur" şeklinde konuştu.


Mustafa Yalçın, Kemeraltı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:18 Kaynak: DHA


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