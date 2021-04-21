Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı - Son Dakika

Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı

21.04.2021 19:14

Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı Tunceli'de baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen, bölgede gulik olarak bilinen Çiriş otu vatandaşların zorlu mesainin ardından toplanarak pazarlara getirilmeye başlandı.

Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı

TUNCELİ - Tunceli'de baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen, bölgede gulik olarak bilinen Çiriş otu vatandaşların zorlu mesainin ardından toplanarak pazarlara getirilmeye başlandı. Bağışıklığı güçlendirmesinden, saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu bilinen Çiriş otu tezgahlarda 5 ile 10 TL arasında değişin fiyatlarla müşteriye sunuldu.

Çiriş otu, her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişmeye başladı. Tunceli'de Nisan ayının ortasından itibaren toplanmaya başlanan Çiriş otları, bir çok kişiye de ekmek kapısı oldu. Sabahın erken saatlerinde yüksek rakımlı bölgelere giden vatandaşlar, topladıkları şifası ile bilinen otları pazar ve tezgahlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Kilogramı 5 ile 10 TL arasında değişen otların Tunceli'nin yanı sıra Elazığ ve Malatya'ya da gönderildiği belirtildi.

Bu mevsimde her gün Çiriş otu taplamaya çıkanlardan Hüseyin Yıldız,"Doğamızda yetişen Guliği zor şartlarda topluyor, vatandaşa 3-5 kuruşa satıyoruz. Halkımız tarafından bilinen gulik, dışardan gelenler tarafından pek bilinmiyor. Bu yüzden gulikleri çevre illere gönderiyoruz" dedi.

Elazığ'da doğal ürünler satan Süleyman Demir, " Gulik, yöresel dilde Tunceli bölgesinde bu bitkiye verilen isimdir. İlkbaharda karın çekilmesinden sonra çıkan çok özel bir bitkidir. Ömrü çok kısadır, en fazla 15 gün sürer. İnsanlar ise bunu alırlar, haşlarlar ve dolaba koyup sonrasında tüketirler. Gulik, çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Bu ürün, romatizmal hastalıklardan tutun da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine mide problemlerinden kadın hastalıklarına kadar ek tedavi olarak kullanılır. Ürünlerimiz Tunceli'nin Ovacık bölgesinden geliyor ve Munzur dağlarında bulunan bitki florası Türkiye'nin endemik bitkilerinin yetiştiği bir coğrafyadır. Çok güzel ilgi görüyoruz ve şuanda yetiştiremiyoruz. Bu sabah geldi ve raf ömrü de çok uzun değil"diye konuştu.

Tam bir şifa deposu

Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla Gülik otu, bir çok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor. Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.

Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha bir çok rahatsızlığın şifası olduğu da bir çok sağlıkçı tarafından dile getiriliyor.

Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı
Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı
Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı
Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı

Türk Lirası, Tunceli, Elazığ, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili olan 'Gulik'in mesaisi başladı - Son Dakika


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