Bağışlanan Böbrekleri Hayat Verecek

DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hakikat Güvenir'in (69) böbrekleri, nakil bekleyen hastalara can olacak.Yüksek tansiyon ve vertigo hastalığı bulunan Hakikat Güvenir, geçen 31 Mart günü evinde bayıldı. Yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Güvenir, yoğun bakıma alındı. Ancak 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi, aileyle görüştü. Güvenir'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. İzmir 'den gelen ekipler, nakil için uygun bulunan organlardan böbrekleri operasyonla aldı. Alınan 2 böbrek, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne götürüldü.Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk , "Ailemiz yakınlarını kaybetmenin hüznünü bir kenara bırakarak, organ bağışında bulundu ve organ bekleyen hastalara umut oldu. Organ bağışının önemini her platformda anlatıyoruz. Denizli'de görüyorum ki başlattığımız 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi, vatandaşlarımız tarafından kabul görerek, bize olumlu dönüşler vermeye başladı. Organ bağışında bulunan tüm ailelerimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.- Denizli