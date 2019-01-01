Son Dakika Haberleri: Bağışlanan Mama ve Yiyecekler Kırsal Alanlardaki Sokak Hayvanlarının İmdadına Yetişiyor

Bağışlanan Mama ve Yiyecekler Kırsal Alanlardaki Sokak Hayvanlarının İmdadına Yetişiyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Bağışlanan Mama ve Yiyecekler Kırsal Alanlardaki Sokak Hayvanlarının İmdadına Yetişiyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Belediye ekipleri, hayırsever vatandaşlar ve çeşitli kurumların bağışladığı mama ve yiyecekleri kırsal alanlara bırakarak sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Tepebaşı Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşların bağışladığı mamaları ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Ayrıca yetkililer vatandaşlardan otomobillerini çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, hayvanların içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabileceğini, yemek artıklarının kuytu köşelere bir kap su ile bırakılmasının sevimli dostlarımızın hayatını kurtaracağına da dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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