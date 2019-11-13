Son Dakika Haberleri: Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı
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Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı

7 saat önce

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları, helikopter ve uçakla taşındı.

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları, helikopter ve uçakla taşındı.

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Helin Zeynep Aslaner'in beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, genç kızın karaciğer, böbrekler ve akciğerini bağışladı. Organların İstanbul'da belirlenen hastalara kısa sürede ulaşması için helikopter talep edildi.

Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopterle organlar, Milas- Bodrum havalimanına, buradan da uçakla İstanbul'a gönderildi.

Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:17 Kaynak: AA
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