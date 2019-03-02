Son Dakika Haberleri: Bağışlanan Organları Beş Hastaya Umut Oldu

Bağışlanan Organları Beş Hastaya Umut Oldu

1 saat önce

Bursa'da beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki kişinin bağışlanan organları beş hastaya umut oldu.

Bağışlanan Organları Beş Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Bursa'da beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki kişinin bağışlanan organları beş hastaya umut oldu.

Rahatsızlanarak kentteki özel bir hastaneye getirilen ve beyin kanaması teşhisi konulmasının ardından operasyon geçiren iki çocuk babası Ayhan Turan, dört gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Aileyle görüşen hastanenin Organ Bağışı Komite Koordinatörü Dr. Ömer Faruk Mete ve diğer yetkilileri, organ bağışı için onay aldı. Bunun üzerine Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile temasa geçilerek donör organizasyonu başlatıldı.

Daha sonra alınan iki böbrek, iki kornea ve karaciğer, durumları uygun görülen beş hastaya nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Bursa, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu

Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağışlanan Organları Beş Hastaya Umut Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]