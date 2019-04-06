Bağışlanan Organlarıyla 2 Hastaya Umut Oldu

Denizli
'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin bağışlanan organları, 2 hastaya umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüksek tansiyon ve vertigo gibi rahatsızlıkları bulunan 69 yaşındaki Hakikat Güvenir, 31 Mart'ta evinde baş dönmesi sonucu bayıldı.
Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Güvenir, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin kanaması geçirdiği saptanarak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda 6 gün boyunca yaşama tutunmak için mücadele eden Güvenir'in tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucunda Güvenir'in organları bağışlandı.
Bunun üzerine İzmir
'den gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alınan iki böbrek, Ege Üniversitesi
Hastanesine gönderildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk
, Denizli'de organ bağış sayılarını artırmak için hayata geçirdikleri "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında son bir ayda kadavradan 3 organ bağışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Hakikat Güvenir'in ailesine baş sağlığı dileyen Öztürk, şunları kaydetti:
"Ailemiz yakınlarını kaybetmenin hüznünü bir kenara bırakarak, organ bağışında bulundu ve organ bekleyen hastalara umut oldular. Organ bağışının önemi her platformda anlatıyoruz. Denizli'de başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projesiyle organ bağışının önemini anlatmaya, vatandaşlarımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Projemiz vatandaşlarımız tarafından kabul görerek bize olumlu dönüşler vermeye başladı. Son bir ayda 3 kadavradan organ bağışı gerçekleştirdik. Organ bağışında bulunan tüm ailelerimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."