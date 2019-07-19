Son Dakika Haberleri: Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Son Dakika Güncel Haber

Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu

1 saat önce

Muş'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları, 3 hastaya umut oldu.

Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu, System.String[]
Muş'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları, 3 hastaya umut oldu.
Kentte 12 gün önce yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Süheyla Koruyucu'nun, tedavisinin sürdüğü Muş Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yönetiminin görüştüğü Koruyucu'nun ailesi, organlarının bağışlanmasına onay verdi.
Bunun üzerine Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinden gelen ekiplerce yapılan 4 saatlik operasyonla Koruyucu'nun karaciğer ve böbrekleri alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a gönderildi.
Annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Hasan Koruyucu, bağışladıkları organların nakledileceği hastalardan annesi için dua etmelerini istedi.
Koruyucu, annesinin 12 gün yoğun bakımda kaldığını belirterek, "Maalesef annemi kurtaramadık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Annem henüz 59 yaşındaydı ve daha gençti. Neden bağış yaptık? Organ bağışı anlık olduğu için biz bağışladık. Bildiğimiz tek şey, ayeti kerimede geçtiği gibi 'bilerek bir cana kıymak bütün insanlığa kıymaktır, bilerek de bir hayata can vermek bütün hayata can vermek gibidir.' Bu kapsamda annemin organlarını bağışladık. Allah katında inşallah makbul olur. Bu organın kime gideceğini, hangi insanın hayatını kurtaracağını bilmiyorum. Tek ricam eğer bu organlar nakil olacak hastaya hayat verecekse dua etsin." diye konuştu.
Nakil operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Necip Altundaş da "Bu nakil Muş'taki ilk başvurumuz. Hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgemizde çok fazla organ bağışı olmuyor. Umarım bir örnek olur ve artarak devam eder. Sonuçta organlarımız çürüyor. En azından böylelikle ihtiyacı olan insanların işine yarar. Bugün bu hastamızdan bir karaciğer ve 2 böbrek aldık. Bu organlar Erzurum'daki 3 hastamıza nakledilecek." dedi.
Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Bölümü Koordinatörü Faysal Şeker ise, yapılan nakille kentte bir ilkin yaşandığını, hasta yakınlarına yaptıkları teklif üzerine organ bağışının gerçekleştiğini söyledi.
Bağış yapmak isteyen insanların organlarının, hastalara ulaştırılmasına aracılık ettiklerini aktaran Şeker, bir hastayı kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissederken, diğer hastalara umut olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Erzurum, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]