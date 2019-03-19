Son Dakika Haberleri: Bağışlanan Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu

Bağışlanan Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu

49 dakika önce

Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.

Bağışlanan Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.

Hatay Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden E.B'nin ailesi hastanın organlarını bağışladı.

Başhekim Mahmut Bayrakçıoğlu, hayatını kaybeden kişinin böbreklerinin iki kişiyi yeniden hayata bağlayacağını, korneaların da iki kişinin yeniden görmesini sağlayacağını dile getirdi.

Bayrakçıoğlu, ailenin bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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