Bağışlanan Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu

Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.

Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.



Hatay Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden E.B'nin ailesi hastanın organlarını bağışladı.



Başhekim Mahmut Bayrakçıoğlu, hayatını kaybeden kişinin böbreklerinin iki kişiyi yeniden hayata bağlayacağını, korneaların da iki kişinin yeniden görmesini sağlayacağını dile getirdi.



Bayrakçıoğlu, ailenin bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür

Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak

Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu