Bağışlanan Organlarıyla 4 Hastaya Umut Oldu
49 dakika önce
Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.
Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.
Hatay Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden E.B'nin ailesi hastanın organlarını bağışladı.
Başhekim Mahmut Bayrakçıoğlu, hayatını kaybeden kişinin böbreklerinin iki kişiyi yeniden hayata bağlayacağını, korneaların da iki kişinin yeniden görmesini sağlayacağını dile getirdi.
Bayrakçıoğlu, ailenin bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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