Bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olacak

Iğdır'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın organları 5 hastaya umut olacak.

Karakoyunlu ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Dalga'nın organları, hastane yönetiminin iletişime geçmesiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Dalga'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul'daki bağış bekleyen hastalara gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen uçakla bağışlanan organı almak için Iğdır'a gelen İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Özge Altaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıdan alınan kalbin hastanelerinde yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı uçak tahsis etti

Iğdır'da organ bağışının biliniyor ve veriliyor olmasının güzel bir olay olduğunu ifade eden Altaş, "Bu bizim için mutluluk verici ve hayat kurtaran bir olaydır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda uçağını tahsis etti. Bir hasta için uçak tahsis etmesi de güzel bir olaydır." diye konuştu.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan ise beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin duyarlı bir davranış göstererek organlarını bağışladığını hatırlattı.

Aykut Dalga'nın organlarının hayat kurtaracağını aktaran İlhan, "Ekiplerimiz burada başarılı bir operasyonla organları aldılar. Dalga'nın organları hastalara hayat verecek." ifadesini kullandı.

"Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın"

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Necip Altuntaş, beyin ölümü gerçekleşen Dalga'nın organlarının 5 hastaya umut olacağını anlattı.

Baba Murat Dalga da oğlunun tatil için Almanya'dan Iğdır'a geldiğini dile getirdi.

Oğlunun motosikletiyle trafik kazası geçirdiğini belirten Dalga, "Dün beyin ölümü gerçekleşti, biz de aile olarak organlarını bağışlamayı uygun gördük. Umarım oğlumun organları hastalara şifa olur. Ben de kendim organlarımı bağışlayacağım. Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın, organ nakledilecek hastalara da Allah'tan şifa diliyorum. " diye konuştu.