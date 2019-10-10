Bağışlanan organlarıyla hastalara umut oldu

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan kornea, karaciğer ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Meryem Duman'ın, tahlil ve tetkikler sonucu, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Duman'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Duman'ın organları bağışlandı.



Bunun üzerine Aydın'dan gelen ekipler tarafından alınan karaciğer Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, 2 böbrek İstanbul, kornealar Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Meryem Duman'ın ailesine başsağlığı diledi, organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.



Kentte canlıdan ve kadavradan organ bağışına duyarlılığın günden güne arttığını belirten Öztürk, "Bu bağışla birlikte Ekim 2019 itibarıyla 42 beyin ölümüne karşılık 21 organ bağışı gerçekleşti. Geçen yıl 45 beyin ölümüne karşılık 15 bağış olmuştu. Canlıdan organ bağış sayısında da 10 bini geçtik." ifadelerini kullandı.