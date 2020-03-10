Bağkur maaşı ile sokak hayvanlarına bakıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağkur maaşı ile sokak hayvanlarına bakıyorlar - Son Dakika

Bağkur maaşı ile sokak hayvanlarına bakıyorlar

6 saat önce

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Mustafa (56) ve Kadriye Ergir çifti, Bağkur maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Bağkur maaşı ile sokak hayvanlarına bakıyorlar, System.String[]

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Mustafa (56) ve Kadriye Ergir çifti, Bağkur maaşıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Çevreden topladıkları ekmekler ve kasaplardan aldıkları kemik ve kırıntı etleri sokak hayvanlarına veren Mustafa ve Kadriye Ergir çifti, hayvanların barınağa kavuşmasını istiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağının yaşam barınağı değil, rehabilite amaçlı olduğunu belirten Mustafa Ergir, hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden barınak konusunda destek beklediklerini ifade etti.

Bağkur emekli maaşıyla geçimlerini sağladıklarını ve 130 kedi ile 20'ye yakın da köpeğe baktığını söyleyen Mustafa Ergir, günlük ortalama 80 lira harcadığını bu nedenle zor durumda kaldığını kaydetti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ile görüştüklerini, ancak hayvanların sürekli barınmaları konusunda bir sonuç alamadıklarını kaydeden Ergir, "Burada bir barınağımız vardı. Kimliği belirsiz kişiler kırmış. Hayvanlar çok sefil oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin barınaktaki yetkilileri ile görüştük. Hayvanların rehabilitasyonunu yapıp bırakıyorlarmış. Orda tutma imkanları yokmuş. Öyle olunca bu hayvanların tutulması gerekiyor bir yerde. Bir an önce onların bir barınağa kavuşmasını ve iyi şartlarda yaşamlarını sürmelerini istiyorum" dedi.

'5 YILDIR BAKIYORUM'

Sokak hayvanları için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Ergir, "Bu hayvanlara ben 5 senedir burada bakıyorum. Kayseri'de başladım. Buraya gelince, burada da devam ettim. Yem, tavuk pahalı. Şimdi bir gram kemiği çöpe atmıyorlar, parayla alıyoruz. Masrafım günlük 80-90 lirayı buluyor. Bunu bir ayla çarptığın zaman dünyanın parası yapıyor. Benim maaşım zaten 2 bin 30 lira. 'Al şunu da benim için ver' diyecek insanlara ihtiyacımız var. Belediyeden, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kadriye Ergir de hayvanların bakımını severek yaptıklarını ancak sadece kendi imkanları ile bunun zor olduğunu sözlerine ekledi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı, Bağkur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
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