Son Dakika Haberleri: Bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç son yolculuğuna uğurlandı
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Bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Kırşehirli bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç, Kırşehir Belediyesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kırşehirli bağlama ustası Çekiç Ali'nin oğlu Haydar Çekiç, Kırşehir Belediyesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemik erimesi tedavisi görmekte iken yaşamını yitiren Çekiç, Kırşehir Belediyesi Zabıta biriminden 2 yıl önce emekli olmuştu.


Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Hayatı güzel kılan anlar vardır. Merhum Haydar Çekiç'te görevini layığı ile tamamlamış örnek insanlardan bir tanesidir. Mekanı cennet olsun"dedi.


Haydar Çekiç, belediye önünde düzenlenen törenin ardından Ali Çam Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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