Bağlamasıyla sokak sokak dolaşıp evinden çıkamayan yaşlılara konser veriyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan müzisyen Tolga Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere, evlerinin önünde bağlama çalıp, türküler söyleyerek moral veriyor.

Munzur Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Organik Tarım Bölümü mezunu müzisyen 23 yaşındaki Akgül, eline aldığı bağlaması ile sokaklarda gezip, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlılar için müzik yapıyor.

Pulur Mahallesi'nde ikamet eden Akgül, yaklaşık bir hafta önce, 65 yaş üstü olan babaannesi gibi evde canları sıkılan diğer yaşlıları keyiflendirmek için sokaklarda konser verme kararı aldı.

Günün belirli saatlerinde sokağa çıkan ve sosyal mesafeyi koruyan Akgül, kendisini dinlemek için kapı önüne, balkona ya da pencereye çıkan yaşlılara hem bağlama çalıyor hem de onların sevdiği türküleri seslendiriyor.

Zaman zaman türkülere eşlik edip, keyifli zaman geçiriyorlar

Evlerin önünde türkü söyleyen Akgül'e eşlik eden bazı vatandaşlar mini konserle keyifli zaman geçiriyor.

Tolga Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarında müzikle tanıştığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır müzikle uğraştığını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"İlçemiz küçük ve nüfusumuz az olmasına rağmen insanlarımız koronavirüs konusunda bilinçli davranıp, evlerinde kaldılar. Kendilerini evlerinde izole ettiler. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bunun yanı sıra yaşlılarımız evde sıkılıyor. Benim de bu çalışmayı yapma sebebim de bu oldu. Evde müzikle ilgileniyorum ama mahallemde yaşayan yaşlılarımızın da evde keyifli vakit geçiremediğini, canlarının sıkıldığını fark ettim ve bu çalışmayı yaptım."

Müzik dinletisine, evlerinin pencere ve balkonundan katılıyorlar

Akgül, verdiği mini konserlerde sosyal mesafeyi koruduğunu belirterek, evde sıkılan yaşlıların müzikle mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaşlıların kendisini evlerinin önünde, penceresinde ve balkonunda dinlediğini aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"En azından bu süreçte onlar için biraz farklılık oluyor. Türküler dinlemiş oluyorlar ve onlardan olumlu karşılık alıyorum. Ben bağlama çalıp, türküler söyledikçe onlar da bizlerle eğleniyor, eşlik ediyor. Genellikle Alevi deyişleri, Aşık Veysel, Zaralı Halil, Davud Sulari ve Neşat Ertaş'ın türkülerini seslendirmeye çalışıyorum."

Evden çıkamayan 72 yaşındaki Nafiye Erdoğan da müzikle moral bulduğunu ve keyifli vakit geçirdiğini anlatarak Akgül'e teşekkür etti.