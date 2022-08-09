Afganistan'da Domates Hasadı - Son Dakika
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Afganistan'da Domates Hasadı

09.08.2022 17:35
Afganistan'da Domates Hasadı

BAGLAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetinde çiftçiler yeni hasat ettikleri domatesleri taşıyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)

BAGLAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetinde çiftçiler yeni hasat ettikleri domatesleri taşıyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Domates Hasadı - Son Dakika

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