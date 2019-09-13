Afganistan'ın kuzeyinde bulunan, Taliban'ın bölgedeki etkisi nedeniyle geçtiğimiz günlerde trafiğe kapatılan Kabil-Bağlan-Kunduz karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Afganistan'da Taliban, başkent Kabil'in kuzeyinde bulunan Bağlan kentinin Colga bölgesinde 20'den fazla köyün bulunduğu Yaram Olia beldesini kontrol altına almıştı. Bölgedeki Taliban etkisi nedeniyle Kabil-Bağlan-Kunduz karayolu trafiğe kapatılmıştı. Araçların ve yolcuların günlerce mahsur kaldığı karayolu, dün akşam saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Afgan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının ardından karayolunda trafik akışı başladı.
Operasyon neticesinde Bağlan'a bağlı Kilagay, Cari Hüşk, Cengel Bağ köyleri Taliban'dan geri alındı. - KABİL