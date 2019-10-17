Bağlantı dünyasının liderleri DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019'da buluştu

16 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen, Microsoft'un Platinum Sponsor olduğu DE-CIX İstanbul Zirvesi'nde uzman isimler, birbirine bağlı ekosistemin genel bir fotoğrafını çekerek, başta bulut olmak üzere bugünün gerekliliklerini, yeni teknolojileri, fırsatları ve geleceğin bağlantı dünyasını masaya yatırdı.

İstanbul: Birbirine bağlı dünyanın stratejik bağlantı noktası

Dünyanın lider İnternet Değişim operatörü DE-CIX'in çeyrek asrı aşkın tecrübesi ile 2015 yılında BTK desteği ile kurulan Türkiye'nin tek resmi İnternet Değişim Noktası DE-CIX İstanbul, bu sene dördüncüsünü düzenlediği zirvede, sektöre yön veren isimlerin yanı sıra, saniyede 7.6 Terabit veri trafiği ile dünya rekoru kıran DE-CIX Frankfurt'un uzman kadrosuna da ev sahipliği yaptı. DE-CIX International CEO'su Ivo A. Ivanov, DE-CIX'in "birbirine bağlılık" vizyonunu anlatırken, Asya'dan Amerika'ya uzanan bağlantı hattında İstanbul'un özellikle Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumuna dikkat çekti.Ivo Ivanov konuşmasında; DE-CIX İstanbul, internet trafiğinin doğudan batıya ya da batıdan doğuya aktığı, dünyada iki kıtada birden hizmet veren tek İnternet Değişim Noktası olarak oldukça farklı bir konuma sahip. DE-CIX kurulduğu ilk günden bu yana, internetin ve tüm dünyada bilgi erişiminin kalitesini artırma ve yeni marketlerde büyüme hedefi ile motive oluyor. 5 yıldır Türkiye'de sürdürdüğümüz faaliyetlerle, bölgedeki dijital büyümeyi destekleyenmükemmelbir lokal ekosistem kurduğumuza inanıyorum" dedi.

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen'in İstanbul adına ev sahipliğini üstlendiği zirvede DE-CIX DirectCLOUD İş Geliştirme Yöneticisi Harald Kriener, bulut bağlantı konusuna odaklanarak Türkiye'de kesintisiz işleyen bir ekosistem yaratmak için bulutun önemine dikkat çekti. DE-CIX Ürünler ve Araştırma Bölüm Başkanı Dr. Christoph Dietzel ise birbirine bağlı bir ekosistemde geleceği tasarlamak üzere, mevcut ve gelecek teknoloji & hizmetler ışığında kapsamlı bir gelecek öngörüsünde bulundu.

Birbirine bağlı ekosistemde başrol bulut çözümlerde

DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019'a damgasını vuran bulut bağlantı çözümleri, hem Microsoft Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz'ın "Bulut Şimdi Daha Yakın" başlıklı konuşması hem de önde gelen Bulut Hizmet Sağlayıcıları'nın katıldığı bir panelle A'dan Z'ye konuşulan konular arasında yer aldı. Cüneyt Batmaz, Microsoft'un bulut alanında yaptığı yeni yatırımlara odaklanarak, bu yatırımlarla Microsoft kullanıcılarının bulut deneyimlerini nasıl maksimium seviyeye taşıdıklarını anlattı. Amazon Web Services Ülke Müdürü Yinal Özkan, Microsoft MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Bulut Altyapıları Yöneticisi Mehmet Üner ve IBM Bulut Bilişim Çözümler Müdürü Bora Taşer'in katıldığı panelde ise birbirine bağlı dünyanın bir gerekliliği olarak, kapasiteden güvenliğe, çoklu bağlantılardan hibrit altyapılara kadar Türkiye'de bulut bağlantı çözümleri ile ilgili olmazsa olmazlar masaya yatırıldı.

Telekom sektörünün liderleri internet ve altyapıyı konuştu

DE-CIX İstanbul Zirvesi 2019, Türkiye'de Telekom dünyasının lider isimlerini de bir panelle bir araya getirdi. TurkNet Teknik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uçar, Turkcell Uluslararası ve Toptansatış Yönetimi Direktörü Emre Erdem, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Türk Telekom International Fiyatlandırma ve Satın Alma Direktörü Ali Nezih Sözmen'in katıldığı panelde telekom sektörünün dünü, bugünü ve birbirine bağlı dünya ile hızla şekillenen yakın geleceğine dair bir sohbet gerçekleşti. Türkiye'de Telekom altyapısının mevcut durumu, birbirine bağlı dünyaya paralel olarak yaşanan dijital dönüşüm ve bu dönüşüm doğrultusunda atılması gereken adımlara kadar pek çok konu sohbette öne çıktı.