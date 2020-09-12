Bağlantı elemanları sektöründen mesleki eğitime destek

BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği), İstanbul Kartal Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ile protokol imzaladı.

BESİAD açıklamasına göre, bağlantı elemanları sektöründe nitelikli iş gücü açığına çözüm bulmak için Mesleki Teknik Liseler ile protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, anlaşma için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ve BESİAD'ın ortak çalıştığını aktardı.

Bu tip projelere devam etmek istediklerini belirten Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Dernek olarak diğer şehirlerde de üye firmalarımız bulunuyor. Onlar da bulundukları yerlerdeki ticaret ve sanayi odalarıyla bu projeye katkı sağlayacak. Okuldaki öğrencileri her zaman desteklemek gerekiyor. Aynı zamanda anlaşma imzalanan okulların yönetiminde bir temsilcimiz de olacak.

Sektördeki katma değerli üretim açığını kapatmak için nitelikli iş gücü gerekiyor. Bunun da en önemli kaynağı meslek liseleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle anlaşma imzaladık. Öğrencilerimize okul hayatları boyunca staj imkanı vereceğiz. Daha sonrasın da onların sektörde yer almasını da sağlayacağız."