Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı

27.06.2022 11:41

Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı Kastamonu'nun birçok ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun birçok ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Kastamonu'da yağan şiddetli yağış ve tahribata uğrayan yollar neticesinde Cide, Şenpazar, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin Kastamonu'ya bağlanan yolları trafiğe kapatıldı. Kastamonu'ya gitmek isteyen araçlar Bartın yoluna yönlendiriliyor. Öte yandan Özlüce yunus köyü bağlantı köprüsünde çökme yaşandığı için yol ulaşıma kapandı, Doğanyurt ilçelerini bağlayan sahil köprüsünde hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağlantı köprüsünde çökme meydana geldi, birçok ilçenin ulaşım yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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