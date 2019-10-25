Son Dakika Haberleri: Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı
Son Dakika Güncel Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı. Katılımcılar, zirve öncesi aile fotoğrafında bir araya geldi.

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi - Aile fotoğrafı

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:31 Kaynak: AA
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