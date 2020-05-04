Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı - Son Dakika

Bağlantısızlar Hareketi Devlet Başkanları Zirvesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verildi.

Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19'a karşı birlikteyiz" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bölgesel coğrafi temsil ilkesine dayalı olarak temas grubu formatında gerçekleştirilen toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Aliyev, Kovid-19'un dünya düzenini tamamen değiştirdiğini, sonuç olarak ortaya yeni gerçekliklerin çıktığını belirterek, Azerbaycan olarak bu duruma hızlı ve gerekli tepki verdiklerini belirtti.

Kovid-19'un tüm devletleri kötü etkilediğini ifade eden Aliyev, "Hiçbir ülke bu duruma karşı sigortalı değildir. Kovid-19'u karşılıklı destek, içe kapanmama ve birlikte çabalarla yenebiliriz." dedi.

Daha önce salgınla mücadele için DSÖ'ye 5 milyon dolar yardımda bulunduklarını hatırlatan Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi üyesi ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmak üzere DSÖ'ye 5 milyon dolar daha hibe edeceklerini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıya gönderdiği video mesajda, salgın nedeniyle oluşan krizin ölçek ve etkilerinin yakın iş birliği içinde çalışmayı, cesur ve ileri görüşlü adımlar atmayı gerektirdiğini kaydetti.

Guterres, salgını sona erdirme, onun sosyo-ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak ve iyileşme için daha güçlü bir temel oluşturmak gibi 3 önceliklerinin olduğunu sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Kovid-19'la mücadele etmek için güçlü ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Bande, hiçbir devletin bu zorluğun üstesinden tek başına gelemeyeceğini ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, salgınla mücadelenin global yaklaşım gerektirdiğini bildirdi. Borrell, sürdürülebilir bir toparlanma için yenilikçi ve çok taraflı bir ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Bütün ülkeler dayanışma sergilemeli"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Aliyev'e sağladığı maddi destekler için teşekkürlerini ileterek, "Salgınla tek başına mücadele etmek imkansız. Bütün ülkeler dayanışma sergilemelidir. Virüs hızla yayılıyor ve o bir katil. Biz virüsü önlemeliyiz." dedi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ise "Hepimiz birlikte hareket etmezsek başarılı olamayız. Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İdeolojileri, çıkarları bir kenara atmalı, dayanışma göstermeli, birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.