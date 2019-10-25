Son Dakika Haberleri: Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro
Son Dakika Güncel Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro

1 saat önce

Azerbaycan'da, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi başladı.

Azerbaycan'da, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, zirve açılışında bir konuşma yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Azerbaycan, Venezuela, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti
Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi Kimlik kontrolüne takılan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:37:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]