Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi - Venezuela Devlet Başkanı Maduro
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Azerbaycan'da, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Azerbaycan'da, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, zirve açılışında bir konuşma yaptı.
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