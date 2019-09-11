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Bağlar'a Ankara'dan müjdeli haberler

39 dakika önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler ve projelerle ilgili Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bağlar'a Ankara'dan müjdeli haberler, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kente yapılacak hizmetler ve projelerle ilgili Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdi, görüştüğü bürokratlardan kente yapılacak hizmetler ve projelerle ilgili önemli sözler aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaret ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlar Belediyesi'nin koordineli olarak gerçekleştirmeyi planladığı kentsel dönüşüm sürecinde gelinen son aşama için görüş alış verişinde bulundu. Başkan Beyoğlu, "Bağlar'da yapmak istediğimiz kentsel dönüşüm için gelinen son aşamayı konuştuk. Bağlar'ımızı mevcut olumsuz görüntüden kurtaracak güzel gelişmeler olacak" dedi.


İlçeye yeni çöp konteynerleri ve temizlik araçları


Başkan Beyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel'i ziyaretinde ise yeni nesil çöp konteynerleri ve yeni sistem temizlik araçları için söz aldı. Görüşmeler hakkında bilgi veren Beyoğlu, "İlçemizin önde gelen ve önemsediğimiz sorunların başında gelen temizlik konusu için önemli taleplerimiz oldu. İlçemiz için yeni nesil çöp konteyner, yeni sistem temizlik araçları ve bank taleplerimizi ilettik. Kendileri de sözler ve müjdeler verdi. Her şey temiz Bağlar için bu hususta güzel gelişmelere tanıklık edeceğiz. Bağlar'ımıza kazandıracağımız her hizmet bizleri mutlu edecektir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
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