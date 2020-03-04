Bağlar'a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bağlar'a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı

6 saat önce

Bağlar'a yapılması planlanan hizmetler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Bağlar'a yapılacak hizmetler masaya yatırıldı, System.String[]

Bağlar'a yapılması planlanan hizmetler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.


Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar'a kazandırılması planlanan hizmetler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısı ile masaya yatırıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Bağlar Belediye meclis üyelerini makamında kabul eden Vali Güzeloğlu, belediyenin devam eden çalışmaları ve yapılması planlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın kalbi sayılan Bağlar'ın hak ettiği değişimi yaşaması için şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.


"Hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz"


Sağladığı destekler için Vali Güzeloğlu'na teşekkür eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, istişare toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek Bağlar'a hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi. Beyoğlu, "Çok verimli bir toplantı oldu. Bağlar'ımıza yapacağımız hizmetleri istişare ettik. Çalışkanlığı ve Diyarbakır'a olan sevgisi ile bizlere örnek olan sayın valimizin öncülüğünde Bağlar'ımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Durmadan ve yorulmadan tüm enerjimizle milletimizin hizmetinde olacağız. Desteğinden dolayı sayın valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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