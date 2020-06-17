Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu'ndan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarısında bulundu.

Başkan Beyoğlu, mahalle ziyaretlerinde bulunarak görüştüğü esnaf ve mahalle sakinlerini Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin pandemi sürecinde elde ettiği başarı ve kazanımların heba edilmesini istemediklerini vurgulayan Beyoğlu, fiziki mesafe ve maske kullanımının önemine işaret etti.

"Düğün, taziye, nişan, sünnet, mevlid ve toplu yemekler gibi hastalığın bulaşma riski yüksek olan etkinliklere katılmayalım." diyen Beyoğlu, semt pazarları başta olmak üzere vatandaşların bulunduğu toplu alanlarda daha fazla denetim yapılması için de belediye ekiplerine talimat verdiğini kaydetti.