Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu Açıklaması - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu Açıklaması

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "?İlçemizin her kesiminden gördüğümüz güven ve destek çalışma azmimizi ve sorumluluklarımızı arttırmıştır.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "?İlçemizin her kesiminden gördüğümüz güven ve destek çalışma azmimizi ve sorumluluklarımızı arttırmıştır." dedi.

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Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde Belediye Başkanı Beyoğlu'nun terör örgütü PKK ve HDP'ye yakın medya organlarının hedefinde olduğu, haberlerden sonra vatandaşların ve AK Parti teşkilatlarının Beyoğlu'na sahip çıktığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Beyoğlu, destek veren herkese teşekkür etti.

Beyoğlu, "Bizler bu kutlu vazifeyi icra ederken, en büyük gücümüz teşkilatlarımız ve her kademede görev alan vefakar yol arkadaşlarımızdır.? ?İlçemizin her kesiminden gördüğümüz güven ve destek çalışma azmimizi ve sorumluluklarımızı arttırmıştır." dedi. ?

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Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:31 Kaynak: AA

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