Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ailenin talebi ile 6 yaşındaki İklimiya'ya tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendisine ulaşan ailenin talebi üzerine bedensel engelli 6 yaşındaki İklimiya Kılıç'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Güzel Kızoğlu tarafından evlerine gerçekleştirilen ziyarette İklimiya'ya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu,"Minik kızımız bir nebze de olsa mutlu olduysa bu bize yeter." ifadesini kullandı.

Baba Recep Kılıç da ailece yaşadıkları sevinci sosyal medyadan yaptığı, "Kızımızı çok mutlu ettiniz, size hep dua edeceğim." paylaşımıyla belirtti.