Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yaşar Topçu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yaşar Topçu'yu ziyaret etti.

Topçu, ziyarette, Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanının yanında durmanın milletin istiklali ve istikbali için tek devletin, tek bayrağın, tek milletin ve tek vatanın yanında durmak demek olduğunu kaydeden Topçu, şöyle konuştu:

"Dün her türlü enstrümanları ile dedelerimizin üzerine gelenlerin torunları, bu gün de aynı şekilde bizim üzerimize geliyorlar. Kürt kardeşlerimizin temsilcisi oldukları iddiasında olan bölücü örgütler ve güdümlü sözde siyasetçiler, Papalı pullar bastırıp, onların verdiği silahlarla bin yıllık kardeşliğe kurşun sıkarken, İsrail'e ve ABD'ye methiyeler düzmeyi de ihmal etmiyorlar. Bağlar Belediye Başkanımız Beyoğlu, ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürt'üm. Ben ne kadar Türk isem, o da o kadar Türk'tür. Bizi asla birbirimizden ayıramayacaklar, vatanımızı bölüp, ezanımızı susturup, bayrağımızı indirip, devletimizi yıkamayacaklar."

Beyoğlu da,"İhanet odaklarına ve emperyalizmin kirli emel ve ittifaklarına karşı mazlumların yanında yer alarak dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanımızı saf dışı bırakıp Türkiye'mizi çökertmek isteyenler, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Aziz milletimiz ve bizler her şeyin farkındayız. Onlar saldırdıkça bizler daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacak, tam bağımsız güçlü ve refah içindeki bir Türkiye'yi gelecek nesillerimize bırakacağız inşallah." dedi.