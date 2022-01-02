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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnaf ve vatandaşlara ziyareti sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnaf ve vatandaşlara ziyareti sürdürüyor

02.01.2022 11:33
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnaf ve vatandaşlara ziyareti sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geleneksel hale getirdiği halk buluşmalarını 2021 yılının son günü ve 2022'nin ilk gününde de sürdürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geleneksel hale getirdiği halk buluşmalarını 2021 yılının son günü ve 2022'nin ilk gününde de sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde ilçede mahalle ve ev ziyaretlerine devam etti.

Vatandaşlara evlerinde misafir olan Beyoğlu, kimi yerde hasta ve yaşlılara moral verdi, kimi zaman da yetim çocuklar ile ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler sundu.

Beyoğlu, esnafla da bir araya geldi, 2022'nin ilk gününde ise vatandaşların yeni yılını tebrik etti, taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, halkın yaşamına dokunan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Beyoğlu, millete ait olan kaynakları milletin hizmetine dönüştüren, projelerini kendi imkanlarıyla hayata geçirerek kendi kendine yeten bir belediye yönetimini hakim kıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bağlar için çok daha güzel bir döneme giriyoruz. Diyarbakır'ın en büyük ilçesi ve aynı zamanda bölgenin, hatta Türkiye'nin en sorunlu ilçelerinden biriydik. Mahalle ziyaretlerine gitmeye başladığımızda insanlar şaşırıyordu. Vatandaşın yerelde en rahat ulaşması gereken kişi belediye başkanı olmalıdır. Belediye başkanı halkın hizmetkarı olmak ve vatandaşın ayağına gitmek zorundadır. İşte bunu gerçekleştirdiğimiz için halkımızla aramızda gönül bağı oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete olan hizmet sevdasından esinlenerek büyük bir heyecanla hizmet ürettik. Hayalimiz olan kentsel dönüşüm devam ediyor. Organik tarım projesini hayata geçirdik. Karacadağ'daki arazileri temizleyerek tarıma açtık. Kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. 35 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden spor kompleksimiz tamamlanmak üzere. Bölgenin en büyük millet bahçesine inşallah mart ayında kavuşacağız. Bağ Evi Projemiz tamamlandı gibi. Bu yıl halkımızın hizmetine ulaştıracağız. Gece gündüz halkın arasındayız, ayrım yapmadan herkesin sorununu çözerek vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz."

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Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnaf ve vatandaşlara ziyareti sürdürüyor - Son Dakika
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