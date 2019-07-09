Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti

1 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, System.String[]
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
İlçenin Dörtyol Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Beyoğlu vatandaşların ilgisiyle karşılandı.
Esnafın iş yerlerine davet ettiği Beyoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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