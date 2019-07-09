Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti
1 saat önce
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Bağlar
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
İlçenin Dörtyol
Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Beyoğlu vatandaşların ilgisiyle karşılandı.
Esnafın iş yerlerine davet ettiği Beyoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız." dedi.
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