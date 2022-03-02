Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Oto Galericiler Sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu 57 iş yerinden oluşan Diyarbakır Oto Galericiler Sitesindeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi, incelemelerde bulundu.

Sitede 57 esnafın bulunduğunu, sadece 11 iş yerinin ruhsatının bulunduğunu kaydeden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Diğer iş yerlerinin de ruhsatlandırılmasını istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Bakanlığının bu konuda yönetmeliği var. 31 Temmuz'dan sonra yetki belgesi olmayanların internetten satış yapması, ilan vermesi dahi yasaklanacak. Bu konuda esnafımıza yönelik başlattığımız bir çalışma var. Daha önce bir çok kurum üzerinden yürüyen işlemler vardı. Biz onu tek başlık altında birleştirdik. Kurumları tek tek dolaşmak yerine hepsini belediye çatısı altında çözüyoruz. Ruhsat ücretinden tüm işlemlere kadar her alanda kolaylık sağlıyoruz."

Esnafı huzur içerisinde çalışmasını istediklerini kaydeden Beyoğlu, "Esnafımızın bu dönemde yükün altına sokmak istemedik. Yer değiştirme için ücreti kaldırdık. Ruhsatlandırma ve belge için tüm işlemler için ücreti 4 bin liraya kadar düşürdük. Belediyemize gelin, 1 ay içerisinde bu işi beraber çözelim." dedi.

Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi Başkanı İdris Yıldız ise Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek, en kısa zamanda ruhsatlandırma çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.