Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, ev ziyaretleri devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretinde bulundu, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, ev ziyaretleri devam ediyor.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Ayhan ailesini ziyaret eden Beyoğlu, "Bulunduğumuz makam ve mevkilerin sahibi milletimizdir. Bizim görevimiz milletimize hizmetkar olmaktır. Bu görevde olduğumuz sürece milletimizle dertlenmeye ve gönül belediyeciliğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin Ayhan ise ilk kez belediye başkanın kendilerini ziyarete geldiğini işaret ederek, "Ev ve mahalle ziyaretleri yaptığınızı görünce biz de davet ettik ama doğrusu hiç beklemiyorduk. Sizi burada görünce büyük mutluluk yaşadık. Ben işsizim ancak sizden iş istemiyorum. Bizi hatırlamanız, değer vermeniz her şeyden çok daha anlamlıdır." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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