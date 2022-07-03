Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor

03.07.2022 13:25
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, sorun ve talepleri dinliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, sorun ve talepleri dinliyor.

Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça iletişim kurarak, sorunlarını dinleyen Beyoğlu, hane ziyaretlerinde vatandaşlarla rahat iletişim kurduklarını belirtti.

Vatandaşların kendisine taleplerini, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabildiğini ifade eden Beyoğlu, "Bu da çözüm üretmemizi daha kolay hale getiriyor. İstiyoruz ki günün her saati milletimizle bir arada olalım. Hafta sonlarını bu ziyaretlere ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, evleri ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor - Son Dakika

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