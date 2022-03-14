Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor

14.03.2022 10:09
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, hafta sonu da 5 Nisan Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.

Kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyen Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği vatandaşlara her koşulda milletin emrinde olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Beyoğlu, "Amacımız hizmet kalitesini artırmak, pratik çözüm üretmeye yönelik bir anlayış ortaya koyarak halkımızın memnuniyetini daha da artırmaktır. Bu pazar gününü de halkımızla beraber geçirelim, onların emirlerini ve beklentilerini dinleyelim dedik. Bu kadim şehre ve bu kadirşinas halka ne kadar hizmet etsek az. En mutlu olduğum, huzur bulduğum anlar halkla buluştuğum bu değerli vakitlerdir." diye konuştu.

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Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu mahalle ve ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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