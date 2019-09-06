Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret

1 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, 14-17 Kasım'da Diyarbakır'da yapılacak olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasının organizasyon planlaması için kente gelen Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha ile makamında görüştü.

Başkan Beyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sporun alt yapısına vereceğimiz destekle Bağlar'ı spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Spora ve sporcuya her alanda tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte düzenlenen atletizm yarışlarında, 1500 ve 3000 metre mesafede hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğa ulaşan Bağlar Belediyespor atletleri, Başkan Beyoğlu'na ziyarette bulundu.

Beyoğlu, sporcuları kutlayarak, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Beyoğlu, Türkiye, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye 100 milyar dolarlık ziyaret
Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:46:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]