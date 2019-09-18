Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret

1 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu, Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu, Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Tatlıoğlu, ziyarette Başkan Beyoğlu'na, Kuva-yi Milliye mücadelesinin kahramanlarının kullandığı kalpak, yörük heybesi, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu, heyete fincan takımı hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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