Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret
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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu, Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu, Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret etti.
Tatlıoğlu, ziyarette Başkan Beyoğlu'na, Kuva-yi Milliye mücadelesinin kahramanlarının kullandığı kalpak, yörük heybesi, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu, heyete fincan takımı hediye etti.
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