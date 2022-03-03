Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan ve beraberindeki heyet, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Ayıboğan ve beraberindeki heyet, Başkan Beyoğlu'na ilçeye yaptığı hizmetler ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ailelere verdiği destek dolaysıyla teşekkür plaketi takdim etti.

Birlik yönetimi ile Bağlar Belediyesi arasında "Ren'den Dicle'ye Kardeşlik Köprüsü" kapsamında önemli projeler hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Hayata geçirilecek projeler için iki taraf arasında komisyon kurularak görüşmeler yapılacak.

Bağlar Belediyesi'nin son dönemlerdeki hizmetlerini ve ilçedeki değişimi ilgiyle takip ettiklerini belirten Ayıboğan, son iki yılda Bağlar'da bazı sosyal ve ekonomik destek amaçlı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Ayıboğan, "Kardeşlik köprüsü kurmak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalar yapıyoruz. Son iki yılda Bağlar halkına yönelik destek çalışmalarımız oldu. Yurt dışındaki insanların buralara gelerek buradaki güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizimle beraber gelen arkadaşlar artık Bağlar'ın birer elçisi olacak. Sizlerle beraber güzel projeleri hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Başkan Beyoğlu ise ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir değişim yaşadığını, bunun son üç yılda yapılan hizmetlerle Diyarbakır'ın kalbi Bağlar'a da yansıdığını kaydetti.