Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli çocukları bulunan aileye destek - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4'ü zihinsel engelli 6 çocuğu bulunan aileye destek ziyaretinde bulundu.

Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesinde kiralık evde yaşayan ve zihinsel engelli çocukları bulunan Kaya ailesine belediye tarafından ayni ve nakdi destek sağlandı.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile aileyi ziyaret eden Beyoğlu, aile bireylerine moral verdi, onları mücadelelerinden dolayı takdir etti.

Beyoğlu, "Size hizmet etmek, destek olmak hem belediye başkanı hem de bu kentin evladı olarak görevimiz. Zor durumda olan hiçbir vatandaşımızı yüzüstü bırakamayız. Mazlumun umudu olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdik. Liderimize ve bize dua etmeniz bizim için en büyük destek olur." dedi.

Beyoğlu'na teşekkür eden Gülten Kaya, "Evimizi ziyaret ederek moral veren ve destek olan başkanımızın bu davranışı bizi çok duygulandırdı." ifadesini kullandı.