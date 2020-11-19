Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek - Son Dakika

Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek

19.11.2020 13:27
Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ergani ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki kanser hastası Filiz Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek moral verip nakdi destekte bulunarak tedavi süreci ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ergani ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki kanser hastası Filiz Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek moral verip nakdi destekte bulunarak tedavi süreci ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Toplumun dezavantajlı ve farklı kesimlerine dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, takdir toplayan örnek bir davranışa daha imza attı. Görevindeki 20 ayda ilçe merkezinde 300 binden fazla vatandaş ile temas kuran ve pandemi süreci dahil her gün 4-5 aileyi ziyaret ederek sorunlarına çözüm arayan, sağladığı desteklerle vatandaşların gönlünde taht kuran Beyoğlu, bu kez Ergani'de ikamet eden kanser hastası anneye yaptığı ziyaret ve verdiği destekle alkış aldı. İki çocuğu ile beraber Adnan Menderes Mahallesinde kiralık evde yaşama tutunmaya çalışan Filiz Yıldırım'a geçmiş olsun temennilerini ileten Beyoğlu, bir süre sohbet ettiği 33 yaşındaki anneden hastalığı hakkında bilgi aldı.

"Her türlü desteği vereceğiz"

Konuşma sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Beyoğlu, hastalığın aslında Allah'ın insanlar için bir sabır imtihanı olduğunu dile getirerek Filiz Yıldırım'ı teselli edip moral verdi. Beyoğlu, Yıldırım ailesine her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirerek yüzlerini güldürdü. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirerek moral vermeye gayret ettik ve bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını aktardık. Hastalık, hepimiz için bir sabır ve dayanışma imtihanıdır. Bu kardeşimiz inşallah bu süreci atlatıp çok sevdiği ve uğruna her zorluğa katlandığı iki yavrusuyla beraber hayata dört elle sarılacaktır. Biz de elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" dedi.

Başkan Beyoğlu'na teşekkür eden Filiz Yıldırım, "Diyarbakır'dan kalkıp buraya kadar geldiniz. Moral ve destek verdiniz. Sizlere minnettarız. Biz sizden razı olduk, Allah da sizden razı olsun. Bu anlamlı davranışınızın herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek
Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek

Filiz Yıldırım, Beyoğlu, Kanser, Bağlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Önce motor şimdi de minibüs! Alkolik vatandaş bu kez hortum düzeneği kullanarak içki içti Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti         
14:02
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı         
13:50
Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü         
13:26
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada Arabanın üstüne düşen dev beton parçasından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada         
11:59
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu         
11:33
Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor         
11:14
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 14:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei