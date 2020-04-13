Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerini açan esnafı ziyaret etti.



Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan yasağın ardından Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Beyoğlu, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Beyoğlu, salgın dolayısıyla zorunlu olmadıkça vatandaşın evinden çıkmamasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Yasak kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz millet olarak önemli bir sınavdan geçiyoruz. vatandaşımızın izolasyon uygulaması lazım,"