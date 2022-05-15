Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan hastalara evlerinde ziyaret - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yaşayan bazı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, ilçeye bağlı 5 Nisan Mahallesinde ikamet eden ve geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda vatandaşların derdiyle dertlenilmesi yönündeki yöneticilik anlayışının gereği olarak darda ve zorda kalan her bir vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren F.Ö, eşinin de hasta olduğunu, aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

İlk kez bir yetkilinin evlerine gelerek kendilerini ziyaret ettiğini aktaran F.Ö, bu yaklaşımından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Beyoğlu daha sonra mahalledeki diğer hasta ile yaşlıları da ziyaret etti.