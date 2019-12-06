Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan HUDER'e ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şubesini ziyaret etti.

Beyoğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki HUDER Diyarbakır Şubesini ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle görüştü, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman bir araya geldiklerini kaydeden Beyoğlu, derneğin güzel faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Beyoğlu, derneğin yönetiminin genç, bilgili, birikimli ve dinamik kişilerden oluştuğunu aktardı.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Beyoğlu, "Güzel bir gençliğimiz var. Ülkesine, milletine hizmet eden insanlar var. Derneğin güzel çalışmaları var. Bize de düşen size dua etmektir." diye konuştu.

Şube Başkanı Hüseyin Denli de avukatlara yönelik seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, avukatlarla pozitif ilişkiler geliştirdiklerini belirtti.

Birbirlerinin dertlerine ortak olduklarını dile getiren Denli, avukatların mutluluklarında ve acılarında onlarla bir arada olduklarını, birlikte hareket ederek pozitif etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Denli, ziyaret için Beyoğlu'na teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesini istediklerini kaydetti.