Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan iddialara cevap - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan iddialara cevap

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, haklarında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, haklarında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Başkan Beyoğlu, iddia edilenin aksine belediyeyi 150 milyon lira ile değil 12 milyon lira ile devraldıklarını belirterek, "165 milyon lira olan yıllık bütçemizin 128 buçuk milyon lirasını harcadık. Şu an kasamızda 23 milyon lira var, tek bir kuruş borcumuz yok. 20 yılda yapılmayan hizmetleri bir yılda yaptığımız için terör örgütleri ve yandaşlarının hedefindeyiz" dedi.

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazı basın yayın organlarında haklarında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü ve yandaşlarının 20 yıl HDP'de kalan Bağlar gibi 400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük bir ilçede belediyeyi kaybetmeyi hazmedemediğini belirten Başkan Beyoğlu, Diyarbakır'ın kalbi sayılan ilçede 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda yaparak ezber bozdukları için bu çevrelerin hedefinde olduklarını söyledi.


"20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda yaptık, rahatsız oldular"


Bu anlayışın yalan ve iftiralarla hizmet edenleri karalamayı gelenek haline getirdiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Bizim muhatabımız onlar değil, biz onları dikkate bile almayız. Bizim tek muhatabımız 1 yıldır gönül bağı kurduğumuz aziz milletimizdir. Bu açıklamayı yapmamızın gayesi de kamuoyunu bu iftiracı zihniyete karşı aydınlatmaktır.16 Nisan 2019 tarihinde görevi devraldığımızda belediyemizin kasasında 12 milyon lira ve ayrıca 3 milyon lira borcu vardı. 20 yılda yapılmayan hizmetleri yaptık. Kendi ürettiğimiz asfaltla 20 yıldır hizmet görmeyen cadde ve sokakları ihya ettik. 48 mahallemizin tamamına hizmet götürdük. 37 dış mahallemize yol ve alt yapı kazandırdık. 100 binden fazla insanımıza sosyal ve nakdi destek sağladık. Onların yapamadığını yaparak ezberlerini bozduğumuz için ne yapacaklarını şaşırdılar. Pandemi süreci dahil her zaman ve her koşulda milletimizin içinde olduk. Vatandaşlarımız bizi bağırlarına basıyor, büyük teveccühte bulunuyor. Bu anlayışın kabul edemediği bu işte. Bağlar'ı kaybetmenin acısını ve yaptığımız hizmetlerle milletin gönlünde yer edinmemizi hazmedemiyorlar" diye konuştu.


"Belediyemizin tek kuruş borcu yok, iftiraları atanlar yargı önünde hesap verecek"


Türkiye'de aynı anda hem hizmet yapan hem de borcu olmayan ender belediyelerden olduklarını ifade eden Beyoğlu, iftiralarla ilgili olarak yargı süreci başlattıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, şöyle devam etti:


"Şu an kasamızda 23 milyon lira para var. Üretmiş olduğumuz asfalt ile hem ilçemize hizmet ediyoruz hem de asfalt ihtiyacı olan belediyelere asfalt vererek belediyemize gelir getiriyoruz. Kayapınar Belediyesi'ne 11 milyon lira değerinde asfalt verdik. Oradan bu ay kasamıza 11 milyon lira girmiş olacak. Pandemi sürecinde İller Bankasından tüm belediyelere olduğu gibi bize de 5 milyon lira ek kaynak geldi. 165 milyon lira olan yıllık bütçemizin 128 buçuk milyon lirasını harcadık. Şu an kasamızda 23 milyon lira var, tek bir kuruş borcumuz yok. Yeni bütçemiz içinde bulunduğumuz Haziran ayında HDP'li meclis üyelerinin de onayıyla oy birliği ile kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kimse afaki konuşamaz. Biz rakamlarla konuşarak gerçekleri kamuoyuna sunuyoruz. Bu iftiraları atanlar ve bunu paylaşarak bu kirli algılara alet olanlar hesabını hukuk önünde verecek. Biz yolumuza çok daha güçlü ve büyük projelerle devam edeceğiz." - DİYARBAKIR

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan iddialara cevap - Son Dakika

Son Dakika

22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
22:06
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
21:23
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20:51
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
20:48
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 22:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan iddialara cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]