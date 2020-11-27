Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan kadın semt pazarında Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölgenin tek kadın semt pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kent genelinde başta pazar yerleri olmak üzere, parklarda ve vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin denetimde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek önlemlere mutlaka uymaları gerektiğini belirten Beyoğlu, alınan önlemlerin vatandaşın sağlığını korumak için olduğunu ifade etti.

Beyoğlu, belediye olarak tüm imkanlarla milletin emrinde olduklarını kaydederek, "Vatandaşlarımızın derdi ile dertlenmek, her koşulda yanlarında olmak bizim görevimiz. Daha güzel ve yaşanılabilir Bağlar için mesai gözetmeden çalışarak projeler hayata geçiriyoruz, çözüm odaklı çalışıyoruz. Niyetiniz millete hizmet etmek olduktan sonra aşılmayacak hiçbir sorun yoktur." dedi.

Zabıta araçlarından da Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapılarak, salgına ve uygulanması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

Beyoğlu, daha sonra Bağcılar Mahallesinde yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu.