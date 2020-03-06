Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan kadınlara karanfil - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan kadınlara karanfil

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan kadınlara karanfil, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile ilçede gezerek, kadınlarla görüştü, onlara karanfil verdi.

Kadına verdikleri değeri göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Beyoğlu, kadına değer vermenin hem insani hem de İslami bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Beyoğlu, "Kadına çok büyük değer veren ve bu konuda dünyaya öncü olan bir medeniyetten geliyoruz. Batının kadınları akıl almaz olumsuz muamelelere maruz bıraktığı dönemde bu topraklarda kadınlar öncü olmuştur. Medeniyetimizin bu potansiyeli, bugün de dünya için önemli bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

Kadınlar da duyarlılığından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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