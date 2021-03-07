Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mağdur aileye destek - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyaretlerinde dramatik insan hikayeleriyle karşılaşıp ihtiyaç sahiplerine destek olarak gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Babaları tarafından terk edildikleri için anneleriyle beraber zor koşullarda hayat mücadelesi veren 3 çocuklu ailenin dramını öğrenen Başkan Beyoğlu, aileyi ikamet ettikleri evde ziyaret etti. Hasta olan ve bugüne kadar birçok ameliyat geçirdiği belirtilen anne M.A ile görüşerek teselli ve moral aşılayan Başkan Beyoğlu, aileye her türlü desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. Başkan Beyoğlu, "Darda kalana ve mazlum olana kol kanat germek yüce dinimizin ve şanlı medeniyetimizin gereğidir. Milletin huzuru ve refahı için imkanlar dahilinde gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Aile, Başkan Beyoğlu'nun desteklerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR