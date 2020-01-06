Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Körhat, Mevlana Halit, 5 Nisan, Şeyh Şamil, Muradiye ve Kaynartepe mahalleleri ile Gürsel ve Dörtyol caddelerini ziyaret eden Beyoğlu, esnaf ile görüştü, 20'ye yakın aileye misafir oldu.

Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, belediyenin ilgili birimleriyle temas kurarak birçok konuda kendisine iletilen sorunların çözülmesini sağladı.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek olduğunu belirterek, daha önce yeterli ilgiyi göremeyen vatandaşların kendilerini yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Biz de mutlu oluyoruz, motivasyonumuz artıyor. Bu işin mesaisi olmaz. Nerede insanımız yaşıyorsa ve sorunlarının çözülmesi gerekiyorsa biz orada olmak zorundayız. Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz." diyen Beyoğlu, bu doğrultuda ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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