Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun eşi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, geçen yıl ilçede 600'den fazla aileyi ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınlarla gönül köprüsü kuruyor.

Haftada ortalama on aileyi ziyaret ederek sorunlarına çözüm arayan Beyoğlu, yaşlı ve hasta vatandaşlara moral veriyor, çeşitli konulardaki sorunların çözümü için destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, ziyaretleri halkın bir evladı olarak taşıdığı vicdani sorumluluk gereği olarak yaptığını söyledi.

Mahalle ve ev ziyaretlerinde çok büyük bir teveccüh ile karşılaştıklarını anlatan Beyoğlu, "Neredeyse kardeşlerimizle, annelerimizle, evlatlarımızla buluşmadığımız gün yok. Bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Haber vermeden gidiyoruz. Çok güzel bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Yaşlı ve hastalara moral desteğinde bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.